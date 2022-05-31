أمريكا تحذر من التصعيد في أوكرانيا والأيام المقبلة قد تكون حاسمة

مع دخول العملية العسكرية الروسية اليوم الـ 97.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس أركان الجيش الأميركي، مارك ميلي، أن بلاده على تواصل مع كييف لتجنب التصعيد، وذلكووفق قناة (العربية)، أوضح ميلي، أن خطر التصعيد الروسي على الأراضي الأوكرانية كبير، بسبب دعم بلاده لكييف بالسلاح، مشيراً إلى أن واشنطن تدير الصراع الروسي الأوكراني بعناية.كما شدد على أنه من الضروري الحفاظ على اتصال دائم مع كييف، لضمان إدارة نشطة للمخاطر.وأكد الجنرال الأميركي أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على اتصال دائم بوزير الدفاع الأوكراني، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشكل الأيام القليلة المقبلة محطات فاصلة وحاسمة.