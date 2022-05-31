دولي

الخارجية الروسية: سنضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء وفق شروط

الخارجية الروسية: سنضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء وفق شروط
لافروف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بحث الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.

جاء ذلك، بعد وصوله أمس الاثنين إلى المنامة، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ووفق قناة (العربية)، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن "بلاده ستضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء".

كما أضاف أنه "إذا حلت مسألة نزع الألغام فيمكن حينها القول للغرب إن روسيا تستطيع ضمان عبور السفن من الموانئ الأوكرانية دون عوائق".

وحمل الدول الغربية مسؤولية التسبب بالكثير من المشاكل المصطنعة عبر إغلاق موانئ البلاد، أمام السفن الروسية وتعطيل السلاسل اللوجستية والمالية.

كذلك، قال "عليهم التفكير جدّيا بما هو أهم بالنسبة إليهم، ألا وهو القيام بحملة علاقات عامة مرتبطة بمشكلة أمن الغذاء أو اتّخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة".

إلى ذلك، أوضح الوزير الروسي أنه ناقش مع نظيره البحريني الوضع في منطقة الخليج فضلاً عن الملف الفلسطيني، وضرورة إطلاق حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشدد على أن عدم تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل بؤرة للتوتر في المنطقة.

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