الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما





ووفق وسائل الإعلام، فإنّ "الاتفاق سيزيد التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات، وسيمنح إعفاء ضريبي بشكل فوري أو تدريجي عن 96% من التجارة" بين الطرفين.



رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين.ووفق قناة (الميادين)، كتب حايك "تم"، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها إنّ "الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة".من جهته، قال وزير دولة الامارات للتجارة الخارجية إنّ بلاده وقعت، اليوم الثلاثاء، "اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل تستند إلى أسس قوية، وستدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات".وكانت وسائل إعلام اسرائيلية تحدثت، في وقت سابق، عن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين "إسرائيل" والإمارات.