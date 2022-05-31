هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب رغم الهدنة





وشدد على ضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة الهدنة وجهود إحلال السلام في اليمن.



رام الله - دنيا الوطناتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب، "الحوثيين بشن هجوم بطائرات مسيرة استهدف أعيانا مدنية في مديرية رغوان شمال المحافظة".ووفق قناة (الحدث)، أوضحت السلطة المحلية في بيان أن "الحوثيين استهدفوا بطائرتين مفخختين منزل خالد بن زبع في قرية الحزمة بمديرية رغوان، وتسببت بأضرار مادية وحالة من الخوف لدى السكان في القرية".يأتي ذلك، فيما يواصل الحوثيون استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.وكان وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك حذر أمس من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة والذي يهدد استمرارها، وذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ.وطالب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وإيرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام.