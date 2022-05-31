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بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة

بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة
نبيه بري
رام الله - دنيا الوطن
أعاد مجلس النواب الجديد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب للمرة السابعة، بأغلبية بلغت 65 صوتاً من دون منافسة، مقابل 23 ورقة بيضاء و 40 ملغاة.

ووفق قناة (الميادين)، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد انتخابه، أنّه سيلقي خلفه "كل إساءة"، وسيلاقي "الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة لإنقاذ لبنان".

وقال بري: "يدي ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان"، مشيراً إلى ضرورة التوحّد حول رفض أي مساومة على الحقوق أو التطبيع مع العدو الإسرائيلي تحت أي ظرف كان.

كما وانتخب الياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب اللبناني بـ65 صوتاً.

كذلك فاز النائب آلان عون بموقع أمين السر المخصص عرفاً للموارنة في هيئة مكتب مجلس النواب بـ65 صوتاً، بينما نال النائب زياد حواط 38 صوتاً وميشال دويهي أربع أصوات وتسع أوراق بيضاء و10 ملغاة.

وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان، وتم التوافق على انتخاب النواب: آغوب بقرادونيان، ميشال موسى وعبد الكريم كبارة بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس.

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