بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم 100 من كشف المسافرين رقم (2022/23)، بالاضافة الى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21).وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 8 صباح غدٍ الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، ولافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهئية، الى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022 لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالاضافة الى احضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.