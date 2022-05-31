ليبيا: سنقوم بمحاسبة من لا يتعامل مع حكومة باشاغا

رام الله - دنيا الوطنانطلق اجتماع النيابي الليبي في مدينة سرت اليوم الثلاثاء، بغياب بعض المسؤولين، وسط استمرار الانقسام الحاد في البلاد بين حكومتين، وبحثاً عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان.ووفقاً لقناة (العربية)، حضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء مسؤولين من طرابلس.هذا وشدد صالح خلال كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبراً أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.كما ودعا رئيس مجلس النواب إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.من جهته، أعلن رئيس الوزراء فتحي باشاغا أن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، وستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال.وأكد استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا.ومنذ أمس الاثنين، يتواجد صالح إلى جانب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، بالإضافة إلى أعضاء حكومة باشاغا، في سرت، استجابة لدعوة وجهها إلى رؤساء المؤسسات السيادية للدولة، لحضور ما قال إنه "اجتماع هام" سيبحث سبل تمويل الحكومة".