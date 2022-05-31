أبو عون: أسرى المؤبدات لا يهمهم أحكام الاحتلال ويترقبون الحرية

وأكد أبو عون أن ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالمؤبدات و الأحكام العالية يدل على غطرسة الاحتلال بحق افلسطينيين.



وبين أن كل الإجراءات السابقة التي حاول الاحتلال من خلالها طمس الهوية الفلسطينية والنضال ومحاربة المقاومة باءت بالفشل.



وأشار أبو عون إلى أن توجهات الشعب الفلسطيني نحو مقاومة المحتل ازدادت برغم ممارسات الاحتلال، حتى تحقيق نيله الحرية والاستقلال.



وأضاف: " الأسرى أصحاب المؤبدات معنوياتهم عالية وأنا الذي عايشتهم وتركتهم منذ حوالي شهر وموقنون أن المقاومة ستحررهم وكأن التحرير قاب قوسين أو أدنى".



وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال، لتصل إلى (551) أسيرا.



جاء ذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بحق الأسير أحمد عارف عصافرة من الخليل، .بالسجن المؤبد مدى الحياة.



بدوره أشار مدير مركز دراسات الأسرى الباحث "رياض الأشقر" إلى أن عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، وعشرات الأسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث أن غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.



والحكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود.



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، نزيه أبو عون، إن أسرى المؤبدات لا يهمهم أحكام الاحتلال ويترقبون الحرية، وأملهم بالمقاومة كبير.