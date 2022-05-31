شؤون فلسطينية

رأفت يؤكد على مواصلة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ويحيي أبناء القدس

رأفت يؤكد على مواصلة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ويحيي أبناء القدس
رام الله - دنيا الوطن
حيا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة الذين تصدوا ببسالة لجيش الاحتلال مؤكدين أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، رافضين كل الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية الهادفة لبسط السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بالتزامن مع التصريحات التي يطلقها قادة دولة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية "بينت" في تحدي سافر لكل القرارات الدولية ذات الشأن.

وأشار إلى أن أبناء شعبنا في المدينة المقدسة وفي عموم الأرض الفلسطينية يتصدون لاعتداءات عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، مؤكدا تلاحم الشعب الفلسطيني في سائر أنحاء فلسطين نصرةً للقدس وأهلها الذين يتعرضون لسياسة تهجير متعمدة وخصوصا في مناطق الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأكد رأفت أن الموقف الفلسطيني متمثل بمواصلة العمل على الصعيد الدولي ومتابعة العمل مع المؤسسات والهيئات الدولية التي أقرت أن القدس الشرقية جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، مشيراً إلى متابعة العمل مع الدول الكبرى في العالم من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من أجل وضع آليات تلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وان لم تلتزم بذلك، ندعو المؤسسات الدولية لطرد إسرائيل من هذه المؤسسات أو تجميد عضويتها وفرض عقوبات كما فرضت على جنوب افريقيا أبان الحكم العنصري هناك وعدم التعامل بازدواجية المعايير.

وأشارت إلى أن الموقف الأميركي يغطي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية - الاوكرانية، حيث يقوم بمصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وتنفيذ إعدامات ميدانية بدم بارد ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالإضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وفي نهاية تصريحه أكد رأفت شعبنا مستمر في نضاله وسيبقى يقاوم الاحتلال عبر كل أشكال المقاومة الشعبية وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 تنفيذاً للقرارات الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

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