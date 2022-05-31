شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على الأسير "عصافرة" بالمؤبد ومليون ونصف شيكل غرامة

الاحتلال يحكم على الأسير "عصافرة" بالمؤبد ومليون ونصف شيكل غرامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،  حكما على الأسير أحمد عصافرة، من بيت كاحل غرب الخليل.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير "عصافرة" بالسجن المؤبد وغرامة مالية بقيمة مليون ونصف شيكل.

وأكدت أن الحكم جاء  بتهمة تزعم الخلية التي قتلت جنديًا إسرائيليًا عام 2019 قرب مستوطنة (افرات) المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 4450 أسير، منهم 32 أسيرة بينهم فتاة قاصر، و160 طفلا وما يقارب 500 معتقل إداري.

ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى 549 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بــ(67) مؤبّداً.

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