كمال الخطيب: وحشية الاحتلال في الأقصى لن توهن عزيمتنا

رام الله - دنيا الوطنأعرب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب، اليم الثلاثاء، عن استهجانه لاعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المسجد الأقصى، خلال إحيائه ما يسمى يوم "توحيد القدس"، وتنظيمه مسيرة الأعلام.وشدد الخطيب على أن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، لن تفتّ عضدنا، ولن توهن عزيمتنا، مشيرا إلى عنصرية المستوطنين وبذاءتهم خلال مسيرة الأعلام، وهم القاعدة الشعبية والانتخابية لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.وذكر الخطيب أن استقواء حكومة الاحتلال على شعبنا وتدنيسها لمقدساتنا، لن يزعزع إيماننا، بل سيزيدنا ثقة ويقينا بما كنا، وسنظل نردد: "نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا".وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى الأحد الماضي، لاقتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني ردًا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وتنظيمهم مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.