شؤون فلسطينية

عطاري يقوم بجولة تفقدية لعدد من المناطق الزراعية بقرى غرب رام الله

عطاري يقوم بجولة تفقدية لعدد من المناطق الزراعية بقرى غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قام وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المناطق الزراعية في قرى غرب رام الله، وذلك للاطلاع على الواقع الزراعي هناك والاستماع الى مطالب المزارعين واحتياجاتهم خاصة في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري والتي يستهدفها الاحتلال بالتهويد والاستيطان.

وقد استهل الوزير عطاري جولته بلقاء في بلدة نعلين مع رؤساء المجالس القروية لبلدات وقرى (نعلين، شبتين، شقبا، قبيا، بدرس، المدية، دير قديس، خربثا بني حارث) حيث استمع لمطالبهم واحتياجاتهم، والتي تمثلت بشق وتأهيل طرق زراعية، واستصلاح الأراضي، ومد خطوط مياه وخزانات للمزارعين، وتوفير وحدة ارشاد زراعي، ومعالجة الآفات التي تلحق بالمحاصيل الزراعية وخاصة الحشرة القرمزية.

كما تناول الاجتماع خطة وزارة الزراعة للعام 2022، والتي تشمل تنفيذ مشاريع زراعية مهمة في هذه القرى.

وأطلع وزير الزراعة ممثلي المجالس المحلية على توجهات الحكومة لدعم المزارعين وموازنة الحكومة التي ستوفر دعم كبير للقطاع الزراعي.

كما تم الاتفاق على وضع آليات بين مديرية زراعة رام الله والبيرة وهذه المجالس من أجل تنفيذ هذه الأنشطة.

وزار عطاري والوفد المرافق له موقعي المنطار والكروم الزراعية في قرية المدية واجتمع مع المجلس القروي.

ورافق وزير الزراعة في جولته مدير عام زراعة رام الله والبيرة م. أحمد لافي، مدير عام الأراضي الزراعية م. عمار صلاحات، مدير دائرة بيطرة رام الله والبيرة الدكتور رامي فانوس، ورئيس قسم تطوير الأراضي والمشاريع في مديرية زراعة رام الله والبيرة م. معتز حمدان.



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