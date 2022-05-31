(معاريف): سيتم الإبقاء على حالة التأهب القصوى أمام قطاع غزة بالأيام المقبلة





ووفق الصحيفة، فإن "حركة حماس أدركت على ما يبدو أن ثمن خسارتها سيكون أكبر من الربح الذي ستجنيه من مزيد من التصعيد مع إسرائيل في هذا الوقت".





واستدركت: "مع ذلك فإن التقديرات تشير إلى أن الرد من غزة على الأحداث في القدس لا يزال من الممكن أن يحدث في الأيام المقبلة".





وشارك نحو 50 ألف مستوطن إسرائيلي في "مسيرة الأعلام" التي جابت منطقة باب العمود والحي الإسلامي في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة ما يسمى يوم "توحيد القدس".

وقبل المسيرة بساعات عدة، اقتحم أكثر من 1600 مستوطن باحات المسجد الأقصى، رافعين الأعلام الإسرائيلية.

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، عكرمة صبري، أن ما حدث يوم الأحد الماضي، هي سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

وكانت الفصائل الفلسطينية هددت بالرد على هذه المسيرة في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإبقاء على حالة التأهب القصوى أمام قطاع غزة في الأيام المقبلة.