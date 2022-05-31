شؤون فلسطينية

المطران حنا: في الذكرى السنوية لاستشهاد فيصل الحسيني نقف وفاء وتقديرا لتضحياته ومواقفه المبدئية

المطران حنا: في الذكرى السنوية لاستشهاد فيصل الحسيني نقف وفاء وتقديرا لتضحياته ومواقفه المبدئية
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الثلاثاء، إننا "وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد فقيد وبطل القدس المناضل فيصل الحسيني فإننا نؤكد وفاءنا لتضحياته ونضاله كما ولنضالات كافة شهداءنا الذين افنوا حياتهم دفاعا عن شعبنا وقضيته العادلة".

وتابع حنا: "الشهيد المناضل فيصل الحسيني شخصية وحدوية بامتياز عرفناه منذ زمن بعيد متحليا بالحكمة والرصانة والمسؤولية فقد كان عنوانا لكافة المقدسيين".

وذكر حنا: "نستذكرك يا أيها المناضل الكبير ولن ننسى محبتك وصداقتك وحرصك الدائم على ان تكون في كافة الميادين في مدينة القدس التي سكنت فيها وسكنت في وجدانك وها هو ثراها المقدس يحتضن جسدك".

واختتم حنا: "في هذه الذكرى الأليمة نؤكد مجددا بأننا لن ننساك يا أيها الحبيب والصديق والشهيد، لن ننسى كلماتك ومواقفك وحضورك الدائم مع ابناء شعبك في القدس وفي غيرها من الأماكن". 

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