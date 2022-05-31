المطران حنا: الرد على الاحتلال يجب أن يكون من خلال استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات



وواصل حنا: "لقد سئمنا من هذه البيانات ونحن بحاجة الى خطوات عملية اهمها استعادة الوحدة وانهاء الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني لان وحدة الفلسطينيين هي قوة لهم في دفاعهم عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية وفي دفاعهم عن القدس ومقدساتها وتاريخها وتراثها وهويتها واصالتها".



ودعا حنا كافة الفصائل والأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية الفلسطينية إلى "إطلاق المبادرات الخلاقة الهادفة لانهاء حالة الانقسام والتي لا يستفيد منها الا اولئك المتآمرين علينا وعلى قدسنا وعلى قضيتنا العادلة".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية بأن "الرد على الاحتلال وممارساته وخاصة في مدينة القدس يجب ان يكون من خلال استعادة الوحدة وليس فقط باصدار بيانات الشجب والادانة والاستنكار".