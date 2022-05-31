جمال نزال: ندعو حماس لتغيير موقفها السلبي من العلم الفلسطيني

دعا المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال، اليوم الثلاثاء،

حركة حماس لـ "تغيير موقفها السلبي من العلم الفلسطيني".





وقال نزال في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إزاء الأحداث التي جرت مؤخر بالقدس بدأ من الهجوم الإسرائيلي من خلال الشرطة الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة محاولا انتزاع العلم عنه، واستحضاراً لمشهد ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية، عاد العلم الفلسطيني ليكون من جديد بؤرةً للاحتكاك والصدام بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية والقوى التي تؤمن بالعلم الفلسطيني".





وأضاف: "العلم الفلسطيني هو رمز للوحدة الوطنية ورمز للسيادة الفلسطينية، وهذه هي بالضبط المفاهيم التي يرفض الاحتلال الاعتراف بها للشعب الفلسطيني، الاحتلال يرفض مبدأ السيادة الفلسطينية ويرفض الاعتراف بالفلسطينيين كشعب واحد".





وشدد نزال على أن الاحتلال يركز على محاربة العلم الفلسطيني و"بالتالي فقد عاد العلم الفلسطيني ليكون مساحة ورمزاً للصدام الإسرائيلي الفلسطيني".





وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، "حركة حماس التي اشتهرت بتطيرها بالعلم الفلسطيني ومجافاتها لرمزيته هي التي قلما رفعته، وجاءت برايتها الخضراء بديلا عنه. ندعوها اليوم إلى نبذ موقفها القديم من العلم الفلسطيني ولاحتضان العلم الفلسطيني والانضمام إلى القوى التي تؤمن به ".





وأكد أن "الحركة الوطنية الفلسطينية هي التي أسست للعلم الفلسطيني وأعطته معناه الرمزي والسيادي"، داعياً حماس مرة أخرى لـ "تغيير موقفها السلبي من العلم الفلسطيني بالقول: نحضها على الإسراع بمفارقة وقلع منابع مجافاتها لهذا العلم لأنه رمز للوحدة لوحدتنا كشعب ورمز للمطالب السيادية لشعب الفلسطيني بأرضه".





وتابع: "ذلك ما يستخلص من أحداث الشهر الماضي على الأقل وفيه أن إسرائيل هجمت على جنازة فقط لكي تنزل العلم الفلسطيني على النعش ثم سيّرت مسيرة الإعلام في مظاهرة مزعومة لسيادتها الباطلة على القدس".





وطالب نزال باستخلاص العبر من هذا الأمر فلسطينياً "بدءاً من مناداة القوى لا تعترف بالعلم الفلسطيني لتغيير موقفها منه".

خاص دنيا الوطن