شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة التربية يُعلن إنشاء المدينة العلمية الاستكشافية

غزة: وكيل وزارة التربية يُعلن إنشاء المدينة العلمية الاستكشافية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، زياد ثابت، يوم الثلاثاء، أن وزارته تعكف على إنشاء متحف العلوم كخطوة أولى على طريق إنشاء مدينة غزة العلمية الاستكشافية بهدف تحقيق متعة التعلم عند الطلبة ولتكون هذه المدينة محطة أساسية للرحلات المدرسية التعليمية.

وأضاف ثابت في تصريح صحفي أن إنشاء وتأسيس المدينة العلمية يهدف إلى تعزيز فهم واستيعاب المعلومات والحقائق العلمية وتطوير مهارات التفكير العلمي والإبداعي وتعزيز مهارات البحث والاستكشاف عند الطلبة.

كما تسعى إلى تقديم برامج علمية وتثقيفية وترفيهية وتشكيل اتجاهات إيجابية لديهم نحو العلوم والتكنولوجيا وتعزيز فهم النظريات العلمية وتطبيقاتها العلمية ودورها في التقدم والرقي وتقدير العلماء والمبدعين والتعلم من تجاربهم وسير حياتهم وتيسير فهم محتوى المناهج الدراسية.

وأشار إلى أن من أهداف المدينة العلمية أيضا، تقدير التراث والثقافة الفلسطينية والإسلامية وإسهاماتهما والتعرف على تاريخ وتطور القضية الفلسطينية وتعزيز القيم الوطنية وبث روح المقاومة وفهم الرواية الفلسطينية الحقيقية ودحض الرواية الصهيونية الزائفة وكذلك التعرف على جغرافيا فلسطين ومدنها وقراها وتضاريسها ومعالمها.

وتابع ثابت، أن الوزارة ستعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء مجموعة من الأجنحة والمكونات داخل المدينة العلمية تتمثل في المجموعات العلمية المعرفية الدائمة والعروض التفاعلية والمسرح التفاعلي وحديقة العلوم والقبة السماوية ومراكز الأبحاث.

وتتضمن هذه الأجنحة وغيرها معروضات ومحتويات يمكن تصنيفها مبدئيًا في عدة أقسام مثل: قسم العلوم الحياتية، قسم العلوم الفيزيائية، قسم العلوم الكيميائية، قسم علوم الفلك، قسم التكنولوجيا، قسم العالم الافتراضي، قسم التاريخ والجغرافيا والتراث، قسم الفنون الجميلة.

ودعت وزارة التربية والتعليم من لديه الرغبة من المعلمين وغيرهم للمشاركة في إنتاج محتويات أي من الأقسام المذكورة وفقاً لتخصصه وقدراته واهتماماته أن يسجل من خلال تعبئة النموذج المرفق عبر موقع الوزارة الرسمي.

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