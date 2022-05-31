الاتحاد العام للمعلمين ينفي أنباء إلغاء الحكومة للاتفاقيات

ونوه الاتحاد، عبر بيان له على (فيسبوك)، إلى أنه يتابع كافة الملفات من مستحقات وعقود وإداريين وعلاوات وطبيعة العمل وقطاع غزة وملفاته.



وأشار إلى أن هناك بيانًا خلال الأسبوع القادم لتوضيح كامل التفاصيل حول ما جرى خلال الأيام الماضية.



واختتم الاتحاد بأنه سيبقى قلعة شامخة وعنوانا للعمل النقابي المؤسسي.

رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع مع الحكومة الفلسطينية تنفيذ اتفاقياتها الموقعة مع الاتحاد، نافيًا الأنباء التي تتحدث عن إلغاء الحكومة للاتفاقيات.