دولي

محاكمة نتنياهو.. المحكمة ترد طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام بقضية الارتشاء

محاكمة نتنياهو.. المحكمة ترد طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام بقضية الارتشاء
نتنياهو أثناء تواجده في المحكمة
رام الله - دنيا الوطن
ردّت المحكمة صباح اليوم، طلب النيابة العامة في إسرائيل، تعديل لائحة الاتهام في "قضية 4000" هي قضية الارتشاء التي يُتهم بها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وكانت النيابة قد طلبت تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو مع المدير العام لوزارة الاتصالات، انذاك شلومو فيلبر بشأن منح امتيازات لشركة "بيزيك" مقابل تلقي نتنياهو تغطية إيجابية في موقع (والا) الإخباري.

وقال القضاة في حيثيات القرار: إن استجواب فيلبر الذي أصبح شاهد الحق العام هو في مرحلة متقدمة وتعديل موعد الاجتماع يمس بحق المتهمين في القضية بالدفاع عن انفسهم.

وقالت المدعية في القضية يهوديت تيروش، إن النيابة تقبل بقرار المحكمة وستنظر فيه بامعان وتمحيص معلنة ان النيابة قد تستخدم بندا خاصا في القانون الذي يتيح للمحكمة النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناء عليها.

وبالمقابل قبلت المحكمة طلب النيابة بتعديل لائحة الاتهام في الملف المعروف ب "1000" أي تلقي نتنياهو الهدايا خلافاً للقانون وضم ثلاثة شهود الحق العام فيه مما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف .

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