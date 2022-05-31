الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس جمال الطويل، من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.وقررت سلطات الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة ستة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال اعتقلت الطويل في حزيران/ يونيو الماضي من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في آذار/ مارس 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.وخاض الطويل خلال الاعتقال الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام لما يقارب الشهر، رفضا لاستمرار اعتقال ابنته إداريا، وعلقه بعد تحديد الاعتقال الإداري لها.وفي 21 آذار/ مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس.ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، ومرشحها عن قائمة "القدس موعدنا"، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية البيرة.