دولي

دولة بقارة أمريكا الجنوبية تقرر فتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس

دولة بقارة أمريكا الجنوبية تقرر فتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية جمهورية سورينام في قارة أمريكا الجنوبية، البرت رمدين، الذي يزور إسرائيل حاليا، أن بلاده قررت فتح سفارتها في القدس بـ "اعتبارها عاصمة إسرائيل"، وفق زعمه.

وأضاف أنه بالرغم من النقاش الذي أثار هذا القرار في بلاده، فـ "إنه قرار صائب ومعقول نظراً لوجود معظم المؤسسات الحكومية الإسرائيلية في المدينة ونظرا لصلة مواطني بلاده اليهود بالمدينة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويشار إلى أن سورينام كانت مستعمرة هولندية حتى سبعينيات القرن الماضي، حيث نالت الاستقلال من لاهاي.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، عام 2018، في خطوة ألقت ردود فعل منددة من قبل الفلسطينيين آنذالك.

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