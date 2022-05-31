الشرطة البحرية بغزة توضح أساب منع الغوص الليلي لصيادي البارودة

قال المدير العام للشرطة البحرية بغزة، العقيد رامي نوفل، اليوم الثلاثاء، إن " قرار منع صيادي البارودة من الغوص الليلي جاء بعد وفاة أحد الغواصين في منطقة خانيونس".





وأضاف نوفل، خلال حديث لإذاعة (الأقصى)، أن "المنع جاء لأسبابٍ تتعلق بضبط الحالة الأمنية".





وأضح أن، "عددًا من الغواصين تقدموا بشكوى للجنة متابعة العمل الحكومي، وتبين أن ٨٠ % منهم موظفي حكومة وقطاع خاص، ولا يعملون بمهنة الصيد نحن جهة تنفيذية ونعمل تحت تعليمات وزارة الداخلية، ونقدم وجهة نظرنا في كل ما يتعلق بعملنا".

رام الله - دنيا الوطن