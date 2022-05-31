غزة: محكمة الاستئناف العسكرية تصدر حُكمين بحق متخابرَيْن مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، حُكمين بحق مُتخابريْن اثنين مع الاحتلال استأنفا ضد حكمين سابقين بحقهما.وأدانت المحكمة المتخابرَين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وحكمت المحكمة على المُدان (ماجد، ع، ع) مواليد عام 1959 من سكان رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25/1/2018، ومحكوم من محكمة أول درجة بتاريخ 15/15/2021، بتأييد الحكم المستأنف وهو الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (91) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م، مع احتساب مدة التوقيف.كما حكمت المحكمة على المُدان (جميل، م، ف) مواليد 1961 من سكان خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 8/5/2017، ومحكوم من محكمة أول درجة بتاريخ 29/11/2021، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (7) سنوات سنداً لمادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، مع احتساب مدة التوقيف.وأوضحت المحكمة أن الحكمين صدرَا وجاهياً وبالإجماع، وأفهما علناً.