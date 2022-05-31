دولي

إعلام إسرائيلي: رجال أعمال إسرائيليون-أمريكيون يتوجهون للسعودية لعقد اجتماعات

إعلام إسرائيلي: رجال أعمال إسرائيليون-أمريكيون يتوجهون للسعودية لعقد اجتماعات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رجال أعمال إسرائيليون - أمريكيون سيتوجهون للسعودية لعقد عدة اجتماعات.

ووفقًا لما أوردته قناة (كان) الإسرائيلية، فإن رجال أعمال إسرائيليون-أمريكيون سيتوجهون اليوم ظهرًا لعقد اجتماعات في السعودية.

وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الثلاثاء، عن توقيع إسرائيل إتفاقية تجارة حرّة مع الإمارات.

وأفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيانٍ لها أنها ستوقع مع الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تجارة حرة هي الأولى بين تل أبيب ودولة عربية.

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