دولي

نائب المستشار الألماني يشكك في فاعلية الحظر الأمريكي على النفط الروسي

نائب المستشار الألماني يشكك في فاعلية الحظر الأمريكي على النفط الروسي
نائب المستشار الألماني روبرت هابيك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابيك عن تشكيكه في فاعلية الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد النفط من روسيا.

وبحسب موقع (آر تي) فقد قال هابيك في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، إن "هذا صحيح وضروري من الناحية الأخلاقية، أن يكون هناك حظر على استيراد النفط وربما الغاز وغيره من السلع من روسيا في وقت لاحق".

وتابع: "ولكن الحظر على واردات النفط من قبل الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تكسب روسيا أموالا أكثر مع حجم أقل من المبيعات، وهذه مشكلة ينبغي إيجاد حل لها".

وخلص إلى القول إن "الحظر على النفط لم يجلب بعد التأثير الذي كنا نأمل فيه"، مضيفاً أن العقوبات ضد روسيا فعالة، لكن ذلك "يتطلب مزيدا من الوقت".

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