الإمارات وإسرائيل توقّعان اتفاقية تجارة حرّة

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الثلاثاء، عن توقيع إسرائيل إتفاقية تجارة حرّة مع الإماراتووفق وكالة (الأناضول)، فإن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أعلنت أمس، في بيانٍ لها أنها ستوقع مع الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تجارة حرة هي الأولى بين تل أبيب ودولة عربية.وأضاف البيان، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية التي تعتبر شاملة ومهمة ورائدة، إلى زيادة التجارة بين الدولتين، في السلع والخدمات وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات".وتابعت أن الاتفاق "يمنح إعفاء ضريبيا فوريا أو تدريجيا على 96 بالمئة من التجارة بين الدولتين في قطاعات المواد الغذائية، الزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وأكثر من ذلك".وأشارت إلى أن الاتفاقية "تشمل أيضا القضايا التنظيمية والتنظيمية والجمارك، والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: "كجزء من رحلتها الى الإمارات، ستوقع الوزيرة باربيباي أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في التحصين المتقدم وستجتمع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية".وقالت الوزيرة الإسرائيلية بحسب ذات البيان: "من خلال طريقنا المشترك، سنساهم في رفاهية المواطنين ونجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل".وأضافت: "إنها اتفاقية التجارة الأولى مع دولة عربية والتي تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل. وفي يونيو/حزيران، دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رسيما سفارة بلاده في أبو ظبي.