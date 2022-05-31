جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نسيم حسني البرغوثي (26 عاما)، من بلدة بيت ريما، وعلاء سرحان (25 عاما)، من قرية جفنا شمال رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا من بلدة بيت ليد شرق طولكرم.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حافظ دريدي، عقب مداهمة منزله في البلدة.



ومن مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسني مطير، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.















رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة الغربية.فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظة رام الله والبيرة.