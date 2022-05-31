تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الأربعاء 2022/06/01: يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج



الجمعة 2022/06/03: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.



خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 30-20 28-19 27-20 بيت لحم 30-20 28-19 27-20 رام الله والبيرة 29-19 27-18 26-19 طولكرم 31-20 29-19 28-19 نابلس 31-20 30-19 28-20 قلقيلية 31-20 29-19 28-19 جنين 34-21 32-20 31-21 سلفيت 30-20 28-19 27-20 طوباس 35-22 33-21 32-22 روابي 31-20 29-19 28-20 الخليل 29-19 27-18 26-19 غزه 29-21 27-20 26-20 أريحا 39-25 37-24 36-25 خانيونس 29-21 27-20 26-20 الأغوار الشمالية 37-23 35-22 34-23 رفح 30-20 28-19 27-19



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .