تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة
يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأربعاء 2022/06/01: يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج
الجمعة 2022/06/03: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
الأربعاء 2022/06/01: يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج
الجمعة 2022/06/03: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
30-20
|
28-19
|
27-20
|
بيت لحم
|
30-20
|
28-19
|
27-20
|
رام الله والبيرة
|
29-19
|
27-18
|
26-19
|
طولكرم
|
31-20
|
29-19
|
28-19
|
نابلس
|
31-20
|
30-19
|
28-20
|
قلقيلية
|
31-20
|
29-19
|
28-19
|
جنين
|
34-21
|
32-20
|
31-21
|
سلفيت
|
30-20
|
28-19
|
27-20
|
طوباس
|
35-22
|
33-21
|
32-22
|
روابي
|
31-20
|
29-19
|
28-20
|
الخليل
|
29-19
|
27-18
|
26-19
|
غزه
|
29-21
|
27-20
|
26-20
|
أريحا
|
39-25
|
37-24
|
36-25
|
خانيونس
|
29-21
|
27-20
|
26-20
|
الأغوار الشمالية
|
37-23
|
35-22
|
34-23
|
رفح
|
30-20
|
28-19
|
27-19
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