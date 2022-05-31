المفتي العام: يوم الأربعاء الأول من ذي القعدة





وأشار حسين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ" (البقرة: 197)







رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022م هو المتمم لشهر شوال 1443هـ، وأن يوم الأربعاء 1 حزيران 2022م هو الأول من ذي القعدة لعام 1443هـ.