جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين بغزة تستقبل ممثل جمهورية بولندا في فلسطين



وبدوره، رحب أبو عصر بممثل سفارة بولندا في فلسطين ومثمنا دورهم في دعم أنشطة وبرامج الجمعية التي تساهم في تطوير القطاع البحري وتمكين العاملين في قطاع الصيد.



ومن جانبه، أكد شيش على أهمية الشراكة بين جمعية الملاحين وممثلية بولندا في خدمة الفئات المهمشة في قطاع غزة.



وكما تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك من أجل تطوير قدرات الجمعية لتعزيز عملها في تنمية القطاع البحري.



واصطحب طاقم الجمعية الوفد في جولة لميناء غزة حيث اطلع شيش والوفد المرافق عن واقع عمل الصيادين واستمع باسهاب من الصيادين عن حجم المعيقات والعراقيل التي يتعرضوا لها أثناء عملهم بعرض البحر.







وبدوره، رحب أبو عصر بممثل سفارة بولندا في فلسطين ومثمنا دورهم في دعم أنشطة وبرامج الجمعية التي تساهم في تطوير القطاع البحري وتمكين العاملين في قطاع الصيد.ومن جانبه، أكد شيش على أهمية الشراكة بين جمعية الملاحين وممثلية بولندا في خدمة الفئات المهمشة في قطاع غزة.وكما تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك من أجل تطوير قدرات الجمعية لتعزيز عملها في تنمية القطاع البحري.واصطحب طاقم الجمعية الوفد في جولة لميناء غزة حيث اطلع شيش والوفد المرافق عن واقع عمل الصيادين واستمع باسهاب من الصيادين عن حجم المعيقات والعراقيل التي يتعرضوا لها أثناء عملهم بعرض البحر.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين بشمسواف شيش ممثل جمهورية بولندا في فلسطين والوفد المرافق له بمقرها الرئيس بمدينة غزة، الاثنين، وكان في استقبال الوفد القبطان السيد شعبان أبو عصر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وطاقم الجمعية.وتأتي هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين لتنفيذ مشروع توفير سبل عيش آمنة لفقراء الصيادين من خلال مبادرة صيانة قوارب الصيد في قطاع غزة.