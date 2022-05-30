مجلس طلبة جامعة سايمون فريزر الكندية يقر قانونا لمناصرة الحق الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس طلبة جامعة سايمون فريزر الكندية مشروع قانون لمناصرة الحقوق الفلسطينية وإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا.ويدعو مشروع القانون إلى تخصيص موارد للضغط على الحكومة الكندية لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجاء قرار التضامن مع فلسطين ضمن حزمة قرارات أقرها مجلس الطلبة تشمل: قضايا العدالة وأخرى مناخية، وإدماج السكان الأصليين والمصالحة، وشهر التاريخ للأقلية الإفريقية الكندية.يذكر أن جامعة سايمون تأسست في مدينة فانكوفر عام 1965، ويبلغ عدد الطلبة فيها 30 ألف طالب فيما تبلغ موازنتها السنوية نحو 700 مليون دولار كندي.