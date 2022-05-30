إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب في رجله، نقل إثرها إلى مستشفى بمدينة رام الله، فيما ذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل البيرة الشمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار صوب الشبان ما أدى لإصابة أحدهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.