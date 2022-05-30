وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة وإسنادا للأسرى

رام الله - دنيا الوطنطالبت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الإثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، ومقابر الأرقام.جاء ذلك خلال اعتصام عائلات الشهداء، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وفعاليات جنين ومخيمها وأسرى محررين، في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بجنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد المشاركون استمرارهم في تنظيم سلسلة من الفعاليات، حتى يتم تسليم جثامين الشهداء، مطالبين ببذل المزيد من الجهود وتنظيم المزيد من الحراكات نصرة للأسرى.وأشاروا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء مساء السبت المقبل في مدينة رام الله.