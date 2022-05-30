جيش الاحتلال يبلغ عائلة الاسير الرفاعي نيته هدم شقته بمدينة جنين

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم إبلاغ عائلة الأسير الفلسطيني أسعد الرفاعي، نية الجيش هدم الشقة التي يسكنها في مدينة جنين.ويتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأسير أسعد الرفاعي، بتنفيذ عملية إلعاد شرق تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين.يشار إلى أن كلا من الاسير صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، قد نفذا يوم 5 أيار/ مايو الحالي، عملية طعن باستخدام الفأس في منطة إلعاد شرقي تل أبيب، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، ولاذا بالفرار، ولكن تم اعتقالهما بعد ايام.