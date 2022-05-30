الحرس الثوري الإيراني ينشر أول فيديو عن عملية استيلائه على ناقلتي نفط يونانيتين









رام الله - دنيا الوطننشرت قوات الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يوثق عملية استيلاء عناصر البحرية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).والناقلتان اليونانيتان اللتان تم الاستيلاء عليهما هما Prudent Warrior وDelta Poseidon.وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.