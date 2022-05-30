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شؤون فلسطينية

بكيرات: شعبنا نجح في مشاغلة الاحتلال في القدس والأقصى

بكيرات: شعبنا نجح في مشاغلة الاحتلال في القدس والأقصى
بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث اناجح بكيرات، أن الاحتلال سعى لإبراز سيادته بالقدس المحتلة، من خلال إصراره على تسيير "مسيرة الأعلام".

وأضاف بكيرات أن "قادة الاحتلال يستخدمون القدس كورقة انتخابية، لإرضاء اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم الإعلام لإبراز انتهاكاته بالقدس، في محاولة منه لإعادة الثقة إلى جيشه".

وشدد على أن "شعبنا نجح في مشاغلة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى"، معتبرا أن |الاحتلال فشل في تهويد مدينة القدس، وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى تمثل خطرا حقيقيا|.

وتابع بكيرات: "شعبنا لن يتخلى عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، واقتربنا من مرحلة زوال الاحتلال".

وأوضح أن "المرابطين استطاعوا بصمودهم وبهتافات التكبير، ورغم القيود والإجراءات الأمنية الاحتلالية، أن يلاحقوا المستوطنين المتطرفين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى منذ اللحظة الأولى وحتى خروجهم منه، وأن يدافعوا عنه، رغم الاعتداءات والتنكيل".

وذكر أن" الفتية والشبان المقدسيين لاحقوا المستوطنين حتى في باب العامود، وتمكنوا من رفع العلم الفلسطيني فوق المنطقة، وأثبتوا أن هبيتهم كانت لأجل الحفاظ على قدسية الأقصى وهوية القدس وسيادتها الفلسطينية".

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