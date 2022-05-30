حركة الأحرار لـ "دنيا الوطن" المقاومة ستفاجئ الاحتلال بردها في الوقت والمكان الذي تريد





وأضاف خلف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "مشاهد الاقتحام التي يحاول الاحتلال استغلالها داخليا كجزء من البازار الانتخابي المبكر لن تُمسح من ذاكرة المقاومة، بل ستبقى وصمة عار، وستزيد في الحساب الذي سيدفعه باهظا".





وتابع: "المقاومة تعاملت مع المشهد على قساوته بأعلى درجات الحكمة والوعي، ليس ضعفا أو جبنا، بل قراءة عميقة لرغبة الاحتلال واستعداده داخليا وخارجيا لتوجيه ضربة كبيرة لغزة بتوقيته وتخطيطه كما يريد".





وأكد خلف، أن "المقاومة أفشلت مخططات الاحتلال ولن تسمح له بفرض معادلة جديدة، بل ستفاجئه بردها في الوقت والمكان الذي تريد".

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامقال الناطق باسم حركة الأحرار بغزة ياسر خلف، اليوم الاثنين، "نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال لم تنتهي بانتهاء مسيرة الأعلام، وإنما بزوال المحتل عن تراب فلسطين".