جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني يفتح باب التجنيد.. هذه الشروط المطلوبة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للانتساب للحرس الرئاسي (حرس الشرف والمراسم العسكرية)، وذلك ابتداءً من يوم السبت 4 حزيران/ يونيو 2022، ويستمر حتى يوم الاثنين 6 من ذات الشهر.وأشار الجهاز في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، إلى أن من يرغب في التسجيل، التواجد من الساعة 10 صباحاً في مقر الحرس الرئاسي في مدينة رام الله.وأوضح أن هناك شروطاً للتسجيل، وهي: أن يكون المتقدم فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون عمر المتقدم بين 18-24 عاما، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وألا يقل طوله عن 175، وأن يكون ذا لياقة بدنية جيدة، وصحة النطق ومخارج الحروف.ولفتت إلى أن من بين الشروط كذلك، ان يكون لائقا طبياً ويجتاز الفحص الطبي المبدئي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة، وأن يكون أعزباً، والا يكون قد فصل من الخدمة سابقاً بقرار تأديبي، وأن يكون حسن المظهر والهيئة.وطالب الجهاز، أن يحضر المتقدمون الهوية الشخصية، وأن يخضع المستجد لدورة مغلقة مدتها 45 يوماً.