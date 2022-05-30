عاجل

  • زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيد في عرض البحر مقابل منطقة الفروسية شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني يفتح باب التجنيد.. هذه الشروط المطلوبة

جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني يفتح باب التجنيد.. هذه الشروط المطلوبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للانتساب للحرس الرئاسي (حرس الشرف والمراسم العسكرية)، وذلك ابتداءً من يوم السبت 4 حزيران/ يونيو 2022، ويستمر حتى يوم الاثنين 6 من ذات الشهر.

وأشار الجهاز في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، إلى أن من يرغب في التسجيل، التواجد من الساعة 10 صباحاً في مقر الحرس الرئاسي في مدينة رام الله.

وأوضح أن هناك شروطاً للتسجيل، وهي: أن يكون المتقدم فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون عمر المتقدم بين 18-24 عاما، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وألا يقل طوله عن 175، وأن يكون ذا لياقة بدنية جيدة، وصحة النطق ومخارج الحروف.

ولفتت إلى أن من بين الشروط كذلك، ان يكون لائقا طبياً ويجتاز الفحص الطبي المبدئي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة، وأن يكون أعزباً، والا يكون قد فصل من الخدمة سابقاً بقرار تأديبي، وأن يكون حسن المظهر والهيئة.

وطالب الجهاز، أن يحضر المتقدمون الهوية الشخصية، وأن يخضع المستجد لدورة مغلقة مدتها 45 يوماً.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأمريكية: الجنائية الدولية ليست المكان المناسب للتحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

الخارجية الأمريكية: الجنائية الدولية ليست المكان المناسب للتحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

الاحتلال يعتقل مواطنيْن غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنيْن غرب نابلس

الرئيس عباس يستقبل وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات

الرئيس عباس يستقبل وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات

حركة الأحرار لـ &#34;دنيا الوطن&#34; المقاومة ستفاجئ الاحتلال بردها في الوقت والمكان الذي تريد

حركة الأحرار لـ "دنيا الوطن" المقاومة ستفاجئ الاحتلال بردها في الوقت والمكان الذي تريد

رئيس مجلس الشورى القطري يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس إعلاميًا وبرلمانيًا

رئيس مجلس الشورى القطري يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس إعلاميًا وبرلمانيًا

تقرير لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية العراق يسن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال

تقرير لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية العراق يسن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن غرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن غرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين

اعتمد جدول التشكيلات الحكومية للعام 2022.. طالع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

اعتمد جدول التشكيلات الحكومية للعام 2022.. طالع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنيْن غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنيْن غرب نابلس

رئيس مجلس الشورى القطري يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس إعلاميًا وبرلمانيًا

رئيس مجلس الشورى القطري يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس إعلاميًا وبرلمانيًا

تقرير لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية العراق يسن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال

تقرير لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية العراق يسن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن غرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن غرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين

القيادي ناصيف: تعزيز العمل المقاوم الرد الأمثل على جرائم الاحتلال

القيادي ناصيف: تعزيز العمل المقاوم الرد الأمثل على جرائم الاحتلال

هيئة مقدسية: الاحتلال فقد هيبته في القدس بثبات المرابطين

هيئة مقدسية: الاحتلال فقد هيبته في القدس بثبات المرابطين

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

منوعات

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

عربي

السعودية تستضيف مؤتمر الوساطة الرابع بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

السعودية تستضيف مؤتمر الوساطة الرابع بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية