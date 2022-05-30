تقرير لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية العراق يسن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت حملات المقاطعة إنسحاب اللاعبين الكويتيين ناصر الفرج من بطولة جوجيتسو في هنغاريا وخلود المطيري من بطولة تايلند الدولية رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.بينما أدان ناشطون بحملات المقاطعة مشاركة وفد من إتحاد المحامين في المغرب في مؤتمر لنقابة المحامين "الإسرائيلية".كما أدانت حملات المقاطعة آداء أوركسترا دولة الإحتلال الإسرائيلية فقرة موسيقية أمام الأهرامات في مصر بذكرى النكبة الفلسطينية.كذلك، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون يجرم التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.إضافة إلى ذلك، ثمنت حملات المقاطعة إعلان رئيس بلدية إربد الأردنية "نبيل الكوفحي" الإنسحاب من الترشح لعضوية الجمعية الإقليمية الأورومتوسطية في بروكسل، رفضا للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.وعلى صعيد متصل، نظم عدد من الناشطين في حركات المقاطعة ومتضامنين مع القضية الفلسطينية مظاهرة في مدينة فانكوفر الكندية دعما للقضية الفلسطينية وللمطالبة بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إلغاء الأرجنتين مبارتها مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، إستجابة لرسالة نادي الخضر الفلسطيني.وبدورهم، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار نادي ويمبلدون البريطاني لكرة القدم عدم تجديد تعاقده مع شركة بوما بسبب رعايتها لإتحاد كرة القدم لدولة الإحتلال الإسرائيلي ودعمها للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.