قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن غرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن عددا من المستوطنين قاموا بإضرام النيران في أراضي جنوب بورين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير من أشجار الزيتون".





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مساء اليوم مواطنيْن اثنين قرب قرية جيت، غرب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعترضت مركبة فلسطينية على طريق جيت غرب نابلس وفتشتها قبل أن تعتقل، اثنين من ركابها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.إلى ذلك، أضرم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، النار في مساحات واسعة من أراضي بورين جنوب نابلس.