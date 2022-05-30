دولي

نيجيريا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة في 2022

نيجيريا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة في 2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل أولى حالات الوفاة جراء الإصابة بعدوى جدري القردة لمريض كان يعاني مسبقاً من مشكلات صحية مزمنة.

وقال المركز إنه في العام 2022، تأكدت إصابة 21 شخصا من بين 66 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائيا في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط افريقيا، مبينا أن "الوفاة سجلت لمريض يبلغ 40 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى ويتناول أدوية مثبطة للمناعة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفاد المركز بتأكيد إصابة 247 شخصاً على الأقل بالمرض في 22 من ولاياتها الـ 36 بمعدل وفاة بلغ 3.6 بالمائة.

ولم تشهد نيجيريا تفشيا لجدري القردة منذ سبتمبر2017 لكنها تسجل حالات جديدة متفرقة من المرض.

وسُجل ارتفاع في حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا والولايات المتحدة، وأثار ذلك مخاوف بين سكان تلك الدول، التي لم يسجل معظمها أي حالات إصابة بهذا المرض منذ سنوات.

وأبلغ عن 200 حالة في أكثر من 20 دولة لم تشهد متفشيات من قبل، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

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