بكين تحجر الآلاف بعد خرق رجل واحد قيود احتواء كورونا

أمرت سلطات العاصمة الصينية، اليوم الاثنين، مئات آلاف السكان بملازمة منازلهم خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة.



ووفق قناة (العربية)، تسبّب أحد سكان بكين بحجر الآلاف من جيرانه بعدما تجاهل أمراً بملازمة المنزل ليتبيّن لاحقاً أنه مصاب بكورونا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بحقه.



هذا وأعلنت السلطات، يوم الأحد، أن رجلاً في الأربعينيات من العمر يدعى سان لم يتقيّد بأمر العزل المعطى له بعد ارتياده مركز تسوق مصنفاً "عالي المخاطر".



وبدوره، قال المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين بان تشوهونغ إن "سان خلال فترة عزله المنزلي، خرج مراراً وتمشى في الحي".



هذا وتبيّنت لاحقاً إصابة سان وزوجته بكورونا، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلي على 5000 شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر.



ويأتي ذلك في حين بدأت بكين اليوم الاثنين تخفيف القيود مع إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف ودور السينما وإعلانها أن التفشي بات تحت السيطرة.





رام الله - دنيا الوطن