أمريكا: لن نرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا



وأوضح أنتونوف أن "روسيا تنطلق في الوقت الحالي من تصريح الممثل الرسمي للبنتاغون، جون كيربي، بأن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد".



وختم تصريحه: "نأمل أن واشنطن لن تتخذ مثل هذه الخطوة الاستفزازية".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت أمريكا، اليوم الاثنين، أنها لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا.ووفق قناة (العربية)، جاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.وقبل يومين، وبعد تسريبات وتلميحات مسؤولين أميركيين بعزم الولايات المتحدة إمداد القوات الأوكرانية بصواريخ متقدمة وبعيدة المدى، جددت روسيا تحذيراتها بأن مثل تلك الخطوات تشكل استفزازاً واضحاً وتصعيداً.وبدوره، حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى. وقال إن "بلاده تأمل في أن يتغلب التفكير السليم والعقلانية لدى الجانب الأميركي".