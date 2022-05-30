شؤون فلسطينية

الخارجية الصينية تكشف السبب الحقيقي وراء احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الخارجية الصينية تكشف السبب الحقيقي وراء احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مقر وزارة الخارجية الصينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن بلاده تؤكد مرارا وتكرارا أن احتدام الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يرجع أساسا إلى حقيقة أن حل الدولتين لم يتم تنفيذه، وأن مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة لم تتحقق منذ فترة طويلة.

وأكد ليجيان، في تصريحات صحفية، أن على المجتمع الدولي أن يزيد من الشعور بالمسؤولية، وأن يشجع بنشاط استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب عن قلق بلاده العميق حيال توتر الأوضاع خاصة في القدس، مؤكدا أنه يجب احترام والحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن الدينية المقدسة في القدس وفقا للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والامتناع عن أي أعمال استفزازية من جانب واحد تغير الوضع التاريخي للأماكن الدينية المقدسة.

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