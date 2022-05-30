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دولي

دولة بأمريكا الجنوبية تعلن فتح سفارة لها بإسرائيل في المستقبل القريب

دولة بأمريكا الجنوبية تعلن فتح سفارة لها بإسرائيل في المستقبل القريب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير خارجية جمهورية سورينام ألبيرت رامدين، اليوم الاثنين، أن جمهورية سورينام الأمريكية الجنوبية ستفتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب، حسب موقع (تايم أوف إسرائيل).

وجاء الإعلان بعد لقاء جمع وزير ألبيرت رامدين، بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك في إطار زيارته في إسرائيل.

وقال وزير خارجية جمهورية سورينام والتي تقع في شمال أمريكا الجنوبية، إن "السفارة الجديدة سيتم افتتاحها في المستقبل القريب، وستكون في القدس، وليس في تل أبيب، مما يجعل سورينام أحدث دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ووقع الطرفين خلال اجتماعهما على اتفاق بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والسورينامية.

فيما عرض وزير الخارجية الإسرائيلي، إرسال عاملين إسرائيليين في المجال الإنساني إلى شمال سورينام، للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الفيضانات الشديدة التي خلفت العديد من السكان بلا مأوى.

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