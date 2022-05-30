الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة





جاء ذلك، خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث تطورات الهدنة.



ووفق قناة (الحدث)، قال بن مبارك، إن "الحكومة وحرصا منها على تخفيف المعاناة الإنسانية وإنجاح جهود المبعوث بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأبدت مرونة عالية لإنجاح جهود المبعوث وتماسك الهدنة".





وأضاف: "في المقابل هناك تعنت وصلف كبير من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم للهدنة والمماطلة وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز".



وأكد بن مبارك، أن "أسس الهدنة وأهدافها إنسانية في المقام الأول، وعدم الالتزام بأي من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، خاصة أن الحصار على تعز ضاعف المعاناة الإنسانية على ما يُقارب خمسة ملايين مواطن في كافة مناحي الحياة، وكان حاضرا في كافة جولات المشاورات السياسية السابقة".



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك اليوم الاثنين، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ جهود إنجاح الهدنة واستكمال بنودها.