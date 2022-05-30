"الصحة العالمية": نستبعد احتمالية تحوّل جدري القرود لجائحة

روزاموند لويس،

رئيسة أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية،





وتابعت لويس: "نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس، لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".



رام الله - دنيا الوطنقالتإن "المنظمة لا تعتقد أن انتشار مرض جدري القرود خارج إفريقيا سيؤدي إلى جائحة"، مضيفةً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض.وفي إفادة صحفية لها اليوم الاثنين، أوضحت لويس أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري القرود إلى مستويات وبائية، وذلك عندما تم سؤالها إذا كان جدري القرود يمكن أن يتسبب في جائحة عالمية مثل وباء كوفيد-10، فأجابت بالقول: "لا نعرف، لكننا لا نعتقد ذلك".ووفق قناة (العربية)، أضافت أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية، ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم".