خوفاً من انتقام إيراني.. إسرائيل تحذّر المستوطنين من السفر إلى تركيا

المستوطنين بأخذ حذرهم من السفر إلى تركيا

رام الله - دنيا الوطنطالبت السلطات الإسرائيلية،بعد توعد حرس الثورة في إيران بالانتقام من "إسرائيل" على خلفية اغتيالها حسن صياد خدايي.ووفق قناة (الميادين)، قال بيان صادر عن الهيئة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنّ "الهيئة الإسرائيلية التابعة لمجلس الأمن القومي حذّرت الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، تحسّباً من محاولات إيرانية لشنّ هجمات ضدّ أهداف إسرائيلية".وذكر البيان، أنّ "تركيا تعتبر في هذا السياق دولة ذات خطورة عالية بالنسبة إلى الإسرائيليين، وأنّ التحذير يستند إلى تهديدات فعلية، بحسب مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وطالب "الإسرائيليين بتوخي الحذر من السفر إلى دول مجاورة تتقاطع حدودها مع إيران"، مشيراً إلى أنّ "درجة الخطر ارتفعت في هذه الدول أيضاً".وفي وقت سابق من يوم أمس، اتهم قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي "إسرائيل" باغتيال الشهيد صياد خدايي.ومن جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل أيام إنّ "يد الاستكبار العالمي تقف خلف اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي"، مضيفاً أنّ الانتقام لمقتله "أمر مؤكد".