شؤون فلسطينية

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعا الناشط فتحي قرعاوي الفلسطينيين في الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة، وأن تكون لهم الكلمة العليا في إرباك الاحتلال واستمرار الفعاليات والمسيرات دون تراجع.

وأشار قرعاوي إلى أن ضعف الاحتلال وتردده، يدفع الفلسطينيين لإكمال مشوارهم نحو الهدف الأسمى والأكبر بتحرير الأرض والمقدسات.

وأشاد قرعاوي بدور أهالي القدس الذين أفشلوا مخططات الاحتلال بتحويل المدينة إلى ساحة للعربدة والاستعراض.

وأضاف أن أهل القدس عودوا الجميع على مواقف الصمود والثبات المشرفة أمام الاحتلال، الأمر الذي يجعلهم يرفعون رؤوسهم عاليا بكل مكوناتهم وأطيافهم.

وحيا قرعاوي جماهير الضفة التي لبت نداء القدس، وخرجت في مظاهرات للتعبير عن انخراطهم في الدفاع عن المسجد الأقصى، منوها إلى أنهم أصحاب قضية وموقف ثوري متقدم يجب أن يستمر.

وأوضح أن شباب الضفة هم رجال المرحلة الذين يستحقون الدعم كي تكون لهم السيادة والريادة حتى ينحسر الاحتلال وينكسر.

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