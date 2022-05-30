وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت وزارة العدل، اليوم الإثنين، بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واصفة القرار بأنه جريء وشجاع وهو تعبير عن نبض الشعوب العربية الحية، ويعبر عن أصالة الشعب العراقي الشقيق وبرلمانه المنتخب.جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الوزارة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي معتبرة أن هذا القرار تأكيد على الانتماء العميق لقضايا الأمة؛ خاصة قضية فلسطين، وأن هذا الموقف ليس غريباً عن مواقف العراق التاريخية المشرّفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله المشروع لانتزاع حقوقه، ونيل حريّته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضها التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي لا يتوقف عن إجرامه وتنكيله بشعبنا الأعزل، وتدنيس مقدسات الأمة وتهويدها.وشددت الوزارة في رسالتها على تجريم التطبيع مع العدو واعتباره مخالفاً لكل القيم والأعراف، مستعرضة أهمية هذا الموقف العربي الشجاع وضرورة تضافر جهود الأمة لوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وملاحقة المجرمين الصهاينة وتقديمهم للعدالة.وطالبت الوزارة جميع الدول بأن تحذو حذو البرلمان العراقي والدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة، وملاحقة المجرمين الصهاينة ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة.